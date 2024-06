Ce facteur distribue... du bonheur !

Sur son vélo, Vincent Berthelot a déjà 30 000 kilomètres au compteur. Tout ça pour apporter des lettres. Ancien instituteur, il n'est pas employé de la poste, mais facteur bénévole ou humain, comme il aima se qualifier. Tout a commencé à son départ à la retraite. Il a fait une proposition à son entourage. Depuis, le retraité part dès qu'il a du temps libre, au moins 300 lettres à son actif. Dans sa sacoche, les mots de Nadine pour ses beaux-parents. Livrés par un facteur bénévole, qui va les remettre en main propre, leurs mots ont encore plus de poids. Mais avant d'arriver à Nantes (Loire-Atlantique), Vincent a encore du travail. Sur sa tournée, un pli à récupérer. À la différence de votre facteur habituel, Vincent va dîner ici, partager ses histoires et celles des 162 autres facteurs bénévoles qui ont rejoint son projet. Derrière chaque lettre, au fond, il y a surtout des rencontres, pour le facteur comme pour l'expéditeur. Pour Vincent, c'est devenu le quotidien. En neuf ans, la liste est longue. C'est enfin l'heure d'arriver à Nantes. Le courrier remis, il ne reste plus qu'à se découvrir autour d'un repas, avant de reprendre la route. TF1 | Reportage D. Mourgues, R. Roiné, S. Fortin