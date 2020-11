Ce facteur livre des repas aux anciens

Pour des raisons sanitaires, les cantines municipales à Toulouse (Haute-Garonne) ont été contraintes de fermer. Alors pour ne pas laisser les retraités sans restauration, la municipalité a pris une initiative. Durant toute la durée du confinement, la cuisine tournera à plein régime et les repas seront livrés aux anciens chez eux. Selon Sandra Estrade, directrice de la cuisine centrale de la mairie de Toulouse, "maintenir ce portage, c'est maintenir à la fois la solidarité, mais aussi un peu de lien social". Pour accomplir cette tâche, les facteurs ont été sollicités et Dominique en fait partie. Il en a pour deux heures de livraison et 38 repas à livrer avant midi. À l'échelle de La Poste, cela représente 200 plateaux quotidiens à livrer. Durant leur tournée, les facteurs en profitent pour les réconforter et signaler aux proches en cas de signe de faiblesse. Les retraités, eux, sont évidemment contents et satisfaits de ces livraisons. Par contre, ils sont unanimes que rien ne remplacera les moments de convivialité au Restaurant Senior.