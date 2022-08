Ce garage vous évite les réparations inutiles

Avant de se précipiter chez le garagiste, un centre unique propose un diagnostic détaillé d’un véhicule pour 40 euros. Ylan Techer, le fondateur de Diagnostic’Auto, ne fait pas de réparations et n’a donc pas d’intérêt à gonfler les prix. "Ça permet pour le client d’être transparent", explique-t-il. Équipé d’une valise, il peut détecter la panne du véhicule de la cliente en moins de 30 minutes. Au moment du bilan, Ylan constate parfois que les prix fixés par les garagistes ne sont pas justifiés. Il affirme qu'un écart allant jusqu'à plus de 1 500 euros peut être constaté. Camille Mailheurat, la fondatrice du centre de diagnostic, redirige ensuite les clients vers un garagiste, ou propose de commander des pièces détachées pour ceux qui voudraient réparer eux-mêmes. Faire des économies est l’objectif de Jacques, un des clients de Diagnostic’Auto, qui craint de payer trop cher chez le garagiste. "J’espère et j’essaye de ne pas faire de gros frais", dit-il. Ce centre de diagnostic intervient sur des véhicules de toute marque.