Ce jeu se joue un jour par an

C'est un jeu qui n'existe nulle part ailleurs. À Guerlesquin (Finistère), le "Bouloù Pok" est une tradition. Depuis 400 ans, ce drôle d'objet réunit les habitants sur la place du village. "C'est une demi-boule (...) c'est entre le palet et la pétanque", nous explique un participant. Le "Bouloù Pok" se joue une seule fois par an. Et la journée commence inévitablement autour d'un petit-déjeuner bien consistant. "Il faut prendre beaucoup de forces, donc on fait notre brunch", rapporte un autre participant. C'est surtout le moment de composer les deux équipes. Le début des hostilités se fait au son du tambour. L'objectif est de remporter deux manches en douze points. Et pas question d'en faire cadeau à l'adversaire. À chaque partie, le même capharnaüm. Toutes les générations se mélangent, mais aucune joueuse sur le terrain. Les femmes n'ont pas le droit de lancer. Il faut dire mesdames que vu la technique imparable de certains joueurs, ils n'auraient aucune chance. TF1 | Reportage J. Jeunemaitre, B. Ghorchi