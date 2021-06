Ce jeune bénévole en Bretagne a été désigné "prodige de la République"

Comme chaque semaine, Merowann Harrache revêt son uniforme orange et bleu. Ce jeune bénévole de la Protection Civile consacre plusieurs jours par semaine à son engagement. Ce vendredi matin, il est en renfort au centre de vaccination de Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor). Au service des autres depuis l'âge de seize ans, le jeune homme en a aujourd'hui 20. Cet engagement précoce lui a valu la distinction de "prodige de la République". Pour Merowann, c'est plus qu'une simple récompense. "Je veux montrer également que les jeunes s'impliquent et qu'ils ne font pas que râler", a-t-il précisé. Étudiant en mathématiques la semaine, bénévole le week-end, son emploi du temps est bien rempli. Et son enthousiasme fait des émules. Depuis le début de la crise sanitaire, ces bénévoles sont sur tous les fronts : en Ehpad, centre de vaccination ou encore devant les hôpitaux. Merowann et les 800 autres prodiges de la République ont reçu jeudi un chèque de 500 euros chacun qu'ils reverseront à l'association de leur choix.