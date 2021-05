Ce jeune boulanger a gagné le concours du meilleur croissant

C'est d'abord une odeur, puis un goût. Dans une boulangerie de Mirabel-et-Blacons (Drôme), on dévore les croissants. Sur place, les clients se pressent pour féliciter leur champion. Julian Borie, seize ans, a remporté la finale nationale du meilleur croissant au beurre d'Isigny. C'est une fierté pour ce village drômois de 1 000 habitants. Cette viennoiserie ne sera vendue qu'à partir de la semaine prochaine car elle a été spécialement préparée pour le concours, avec son formateur. Julian a hâte de la présenter. "Il a emmené dans sa réalisation de croissant une technique de fermentation particulière et unique qui fait que le croissant est plus développé et plus feuilleté, avec un goût prononcé", explique Sylvain Dival, professeur de boulangerie au "CFA". Avec cette recette et bien d'autres encore, le jeune apprenti espère un jour devenir Meilleur ouvrier de France. Sa famille l'accompagne dans ses rêves gourmands depuis son enfance. "Julian s'est entraîné 7j/7, on ne le voyait pas aux heures de repas. Donc, on lui mettait son repas de côté pour qu'il s'adapte et qu'on ne le contrarie pas dans son organisation", raconte Séverine Borie, sa mère.