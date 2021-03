Le Meilleur Apprenti de France de charcuterie

Ce ne sont pas des pâtisseries mais des pièces de charcuterie haut de gamme. Pendant trois jours, 20 apprentis concourent pour la plus belle mousse de foie, le plus joli pâté en croûte et le meilleur saucisson. "Il y a toujours un peu de pression et avec le stress on fait quelques erreurs. Mais le but, c'est de ne pas paniquer et se rattraper comme il faut", confie l'un des participants. Nicolas Manenti, 17 ans, représente sa région, le Poitou-Charentes. Il s'est entraîné pendant six mois pour ces 20 heures d'épreuve qu'il dédie à celui qui l'a tant inspiré : son père décédé. Face à lui, des concurrents et des concurrentes. C'est le cas de Bertille, un peu stressée par ce concours qui rassemble les meilleurs apprentis charcutiers de tout l'Hexagone. Le jury, quant à lui, ne laisse rien passer. "On évalue leur technique de travail et l'hygiène, primordiale dans notre métier", explique Vincent Debains, juré de travail. Après délibération, Nicolas Manenti est l'un des cinq lauréats de cette cinquantième édition. Une médaille et un diplôme qu'il compte bien afficher dans la charcuterie où il travaille.