Ce jeune danseur français est le chouchou des téléspectateurs espagnols

Il est le petit Français qui fait sensation en Espagne. Samedi dernier, dans une émission de télévision andalouse, Lucas Lalanne, danseur natif de Tarbes (Hautes-Pyrénées), a fait chavirer le cœur des Sévillans. Son nom d'artiste, c'est "Lucas El Luco" et il est déjà un virtuose. Mais pour en arriver là, il lui a fallu des journées, des heures, des années d'entraînement. Quand il découvre le flamenco, il n'a que douze ans et c'est une révélation, raconte sa mère. Son studio de danse, c'est l'ancienne auto-école de sa maman. A 18 ans, Lucas monte son premier spectacle. Le public tarbais le découvre au Théâtre des Nouveautés. Aujourd'hui, il vit à Séville. Depuis deux ans, il perfectionne son art auprès des plus grands danseurs andalous. Mais là aussi, le petit Français a dû se faire une place. Comme il ne lâche rien, Lucas vise la finale de l'émission "Tierra de talento" et pourquoi pas la première place de ce télé-crochet. Ce serait pour lui la reconnaissance de son talent au pays du flamenco.