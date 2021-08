Ce lundi, on fête la Saint-Amour dans la commune du même nom

Ils n'auraient pas rêvé meilleur endroit pour célébrer leur amour. Catherine et Daniel profitent de leurs vacances à Saint-Amour (Jura). Hasard du calendrier pour ce couple belge, ce lundi est justement la fête de la Saint-Amour. "D'abord vous avez le cadre, la symbolique du village et les gens qui sont tellement gentils", confie Catherine. Pour la propriétaire du gîte, il n'y a aucun doute. C'est bien le nom de la commune qui séduit les couples. "Venir à Saint-Amour, ça parle beaucoup. Ici, vous êtes sur la route de la Saint-Valentin. Ça plaît énormément aux amoureux", explique Laurence Chaumienne. Ici, rien n'est fait à moitié. Dans les chambres d'hôte ou dans la rue, le cœur est à l'honneur. Et pour veiller sur les couples particulièrement aujourd'hui, il y a le Saint-Amour. Le village a aussi son secret. Une recette bien gardée, celle d'un élixir. C'est le vin Saint-Amour, à déguster en ce jour de fête. "Appelée la cuvée cœur velours, à la fois intense, plein de charme", lance Claire Midet. Et pour ceux qui n'auraient pas encore trouvé leur moitié, vous pourrez célébrer ici la fête de la Saint-Amour l'année prochaine.