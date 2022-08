Ce maraîcher fait pousser des légumes sans eau

La terre est basse comme ailleurs. Elle est sèche comme ailleurs, mais pas craquelée. Les tomates y poussent à profusion. Sur le plateau de Marcoussis, dans l'Essonne, Marc Marcetti, troisième génération de maraîchers, continue à mettre en œuvre les techniques apprises de son grand-père. Les fortes chaleurs et le manque d'eau ne sont absolument pas un problème. Pas de secret, pas de magie, mais du travail et du bon sens. "Dès qu'on va descendre à une certaine profondeur, on voit les systèmes racinaires. À la place de faire monter le système racinaire vers le haut quand on met à boire en surface, on l'oblige à descendre vers le bas et à aller chercher sa nourriture. En 2020, on est resté six mois sans une goutte d'eau", a-t-il expliqué. Sur 17 hectares, il cultive des salades plantées la semaine dernière, des poireaux début juillet, des potirons et des courges. Après la récolte, il laissera pousser les herbes que d'ordinaire on éradique. Le rendement que souvent on oppose à ce type de culture est au rendez-vous. TF1 | Reportage M. Izard, E. Berra, B. Chastagner