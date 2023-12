Ce marché est unique au monde

Le marché n'est pas encore ouvert, et pourtant, quelques acheteurs font de l’œil aux vendeurs. On discute, mais parole de trufficulteur, avant l'heure ce n'est pas l'heure. Aucune transaction avant le coup de sifflet. Quinze heures, ouverture officielle du marché, la vente peut commencer. Certains achètent à l'unité, d'autres au panier. Emmitouflées dans leurs tissus à carreaux, les jolies truffes valent 600 euros. La saison de la truffe s'annonce plutôt bonne, et comme elle est très convoitée, ce mardi, il y avait un autre marché. À quelques kilomètres de Lalbenque (Lot), sur la terrasse d'un hôtel, la vente est ouverte aux particuliers. Les billets s’échappent. La Confrérie de la Truffe veille au respect des traditions. Une information que le trufficulteur veut garder secrète, c'est son identité. Il veut mettre son plus grand trésor, la truffe à l'abri des vols et des convoitises. Pour un panier, l'affaire est conclue à 700 euros le kilo. Et cela se paye à l'abri des regards, sur le parking, en toute discrétion. TF1 | Reportage P. Michel, J.V. Fournis