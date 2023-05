Ce médecin consulte dans son camping-car

Sandra n'a plus de médecin traitant, elle l'a trouvé dans un camping-car. Tout est organisé comme un cabinet médical. Une secrétaire, deux médecins, sauf que celui-ci est itinérant et il n'accueille pas tous les patients. Le renouvellement d'ordonnance, c'est le premier motif de consultation. Beaucoup ont besoin d'être suivis régulièrement. Sur ce territoire, 10% des habitants de plus de 17 ans n'ont plus de médecin. Et même pour ceux qui en ont, c'est de plus en plus compliqué de se faire soigner. Le camping-car est donc bien sollicité, même lorsqu'il est prêt à partir. Une personne qui n'a pas de médecin traitant est malade, elle a besoin de voir un docteur sans tarder. Cinq minutes plus tard, le patient est déjà là. Le retraité souffre d'une bronchiolite et il était plus que temps qu'il consulte un médecin. Il n'y a rien d'exceptionnel, les patients comme celui-ci sont fréquents. L'objectif, c'est de ne laisser personne sans offre de soins. Les consultations en camping-car ne seront que provisoires, jusqu'à la fin de l'été. Ensuite, le véhicule accueillera des dentistes, des sages-femmes, en fonction des besoins de la population. TF1 | Reportage L. Blonz, L. Gorgibus, G. Martin