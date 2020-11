Ce nouveau confinement ne ressemble pas du tout au précédent

Le nouveau confinement, qui est pourtant un sujet très commenté, n'a rien à voir avec celui du mois de mars. Il suffit de regarder le périphérique parisien pour s'en rendre compte. En apparence, le trafic routier est presque comme d'habitude. D'ailleurs, en Île-de-France, il y a seulement deux fois moins d'embouteillage qu'en temps normal. En effet, écoles, collèges et lycées restent ouverts. C'est également le cas des usines et chantiers dans le bâtiment. Même certains commerces non-essentiels sortent leurs marchandises, comme si de rien n'était. Dans le métro, la RATP affirme qu'il y aurait encore plus de la moitié de la fréquentation habituelle.