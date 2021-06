Ce passionné a réussi à filmer un lynx dans les Vosges

Ce coup de fil, Claude Kurtz s'en souvient encore deux ans après. Un ami l'avait appelé pour dire qu'il a vu un lynx. Son premier réflexe a été de trouver une proie dans la forêt vosgienne. Il a ensuite installé un piège photo et à 18h28, l'appareil a capturé des images. Il vient d'assister à la première apparition du félin dans les Vosges du Nord depuis deux siècles. Claude Kurtz, président de l'Association SOS Faucon Pèlerin Lynx à Schorbach (Moselle), a été douanier pendant 37 ans. Il a été formateur à l'étranger, spécialiste et pionnier du contrôle des espèces protégées. Mais Claude est avant tout un enfant révolté. Alors, il s'est engagé. Le retraité a d'ailleurs été une figure de la lutte contre le trafic des animaux. Mais il y a toujours eu un animal qui l'a obsédé : le lynx. Une espèce rare et silencieuse. Claude se bat depuis des décennies pour que le lynx soit réintroduit et pour qu'il revienne dans le Palatinat et les Vosges du Nord. C'est maintenant le cas, mais il reste à faire accepter le prédateur.