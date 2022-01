Ce patron donne des chèques inflation à ses salariés

Les bulletins de salaire viennent tout juste de tomber dans cette société de services informatiques, située à Noyon (Oise). Pour tous, il y a une ligne supplémentaire : un chèque inflation au nom de l'entreprise. C'est 126 euros bruts, soit 100 euros nets. "Ça me permet de mettre un tout petit peu de côté pour mes projets futurs", confie Romane Amiot, chargée de communication et marketing d'Agesys. Après la prime inflation versée par l’État depuis fin décembre, le patron de l'entreprise de 70 salariés a décidé d'en verser une autre de lui-même. Il l'a annoncé sur le réseau interne de la société. Des salariés moins stressés par les fins du mois. Ils sont toujours aussi motivés au travail. La prime de 100 euros est utile pour tous. La voiture et les dépenses de carburant restent indispensables. "La moitié de la prime va partir dans l'essence et l'autre moitié pour compenser la hausse des prix des denrées au quotidien", lance Bastien Vanhove, responsable du développement informatique d'Agesys. Ce coup de pouce va donc être dépensé. Pour la plupart des salariés, c'est loin d'être du superflu. TF1 | Reportage P. Gallaccio, M. Derre, B. Chastagner