Ce photographe nous en met plein la vue !

Digne des aurores boréales nordiques, un cliché relayé par la Nasa a été pris il y a deux semaines en pleine Dordogne. Du jamais-vu ! Derrière l'objectif, il y a un photographe amateur de 22 ans, Julien Looten, passionné d'étoiles et de planètes. "J'ai fait l'arche complète de la voie lactée ici au-dessus du château, avec le château au centre", a-t-il expliqué. Le premier surpris par ce ciel magique qui surplombe le château vit justement à l'intérieur. "J'avoue qu'on n'a jamais eu un cliché de ce type donc on a été totalement scotché. La coïncidence est amusante puisque justement, voici les armes de la famille De Losse : neuf étoiles d'or sur fond azur", témoigne Martin De Roquefeuil, gestionnaire du château De Losse à Thonac. Mise en place terminée, il y a au moins une heure et demie à attendre. "C'est un jeu de patience", affirme le photographe. Si le coucher du soleil offre un joli spectacle sur le château le soir, c'est dans la pénombre que Julien capture ses plus beaux clichés. Gironde, Dordogne, et même le Nord, Julien parcourt depuis quatre ans les lieux les plus préservés de toute pollution lumineuse, à la recherche de ces phénomènes imperceptibles à l'œil nu. A chaque sortie, son lot de surprise. TF1 | Reportage S. Petit; C. Brousseau