Ce quartier n'a pas poussé comme prévu

Une oasis de fraîcheur, des façades recouvertes d'une végétation dense, c'est ce que promettrait la plaquette publicitaire. Aujourd'hui, les immeubles ne sont pas très esthétiques. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les passants ne semblent pas conquis. Le parc et les bâtiments ont été construits sur l'ancien stade de Nice. Sous les tuteurs en châtaignier où poussent les plantes grimpantes, les murs sont en béton brut. Les immeubles ont été terminés il y a deux ans. Où sont passés les murs végétaux ? Pour qu'ils soient fidèles à la promesse, selon les concepteurs de projet, il faut juste patienter encore quelques années. "Il faut à peu près cinq ans pour que les façades du bâtiment soient entièrement végétalisées", explique Jean-Frédéric Gay, architecte paysagiste. A l'intérieur de la copropriété, la nature semble déjà plus installée. Sur les toits, deux potagers donnent des légumes et des fruits aux habitants du quartier. L'irrigation des végétaux se fait en grande partie par récupération des eaux de pluie. TF1 | Reportage A. Frieller, D. Laborde, C. Meunier