Ce que l'on sait sur l'attaque des policiers à l'arme blanche à Cannes

A 6h35 ce lundi matin devant le commissariat de Cannes, quatre policiers prennent leur service dans la voiture. C'est à ce moment qu'un individu ouvre une portière prétextant un renseignement et porte un coup de couteau au premier agent. Par la suite, il fait le tour du véhicule et s'en prend au second policier. L'attaque a été d'une extrême violence. Les deux autres fonctionnaires de police sortent alors du véhicule et ripostent avec leur arme à feu. Grâce à leurs gilets pare-balles, les deux policiers ne sont pas blessés, mais ils sont choqués. Ils ont été pris en charge à l'hôpital. Dans le quartier, cette nouvelle attaque au couteau fait beaucoup réagir. "C'est bien malheureux ce genre de chose"; "Je trouve que la police n'est pas soutenue, c'est un métier qui devient plus difficile", s'indignent les passants. Au moment des faits, l'assaillant aurait dit agir au nom du Prophète. C'est un Algérien de 37 ans arrivé dans l'Hexagone il y a cinq ans. Il n'est pas connu des services de police. C'est la police judiciaire de Nice qui a été saisie de l'enquête.