Ce que vous ne voyez pas pendant la visite

Dans le plus grand musée de France, tout est gigantesque, celui de l'Air et de l'Espace. Avec 255 000 mètres carrés, 36 terrains de football, à cheval sur Dugny et le Bourget en Seine-Saint-Denis. Un site à la mesure de ses collections uniques au monde, et d'œuvres impossibles à caser dans une vitrine. Les équipes ont l'habitude des roulages, toujours délicats avec les grands gabarits. Mais pour convoyer un papi, comme ce quadrimoteur, il faut redoubler de prévenance, prendre son temps. L'obligation aussi côté restauration, menée jusque dans les entrailles de ces bêtes mécaniques. Arrivé désossé sur un camion, le vieux Mirage F1, cédé par les militaires, va retrouver ses quatorze mètres d'envergure et sa superbe d'antan lorsqu'il fendait le ciel à 2 300 km/h. Plus question de quitter le sol, mais il pourra se faire admirer des visiteurs du Bourget. Puisque le plaisir est au rende-vous, on en souhaite, autant que de courage. Spad, Alouette, Ouragan ou Griffon, il n'y a jamais que 400 appareils dans cette immense malle aux trésors. TF1 | Reportage O. Santicchi, C. Nieulac, T. Valtat