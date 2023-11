Ce que vous ne voyez pas pendant la visite

Une nouvelle jeunesse, et même une seconde vie ! Au Muséum national d'Histoire naturelle de Paris, le mammouth de Durfort retrouve sa place et son rôle, c'est le symbole de la galerie de la Paléontologie, surtout avec l'étape du remontage millimétré, avec des défenses miraculeusement préservées par le temps. Une préoccupation devenue urgence absolue, stopper la lente dislocation du géant de huit mètres de long. Le prix de la résurrection, 370 000 euros. Recenser le vivant, garder les dernières traces d'espèces aujourd'hui éteintes, la mission du muséum. Préserver ces œuvres intrinsèquement périssables, c'est son défi historique. L'enjeu est symbolisé par le célèbre cortège de la grande galerie, aménagée il y a près de 30 ans. La plupart des œuvres restent délicates à conserver, surtout celles qui ont disparu. Compiler la biodiversité, c'est recourir à des méthodes, parfois, surprenantes. Et tout, huit millions de spécimens, quatre siècles de récoltes, la bibliothèque végétale est la plus riche du monde. TF1 | Reportage O. Santicchi, J.F. Drouillet, J.Y. Chamblay