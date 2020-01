Ce qui change à compter du 1er janvier 2020

Qui dit nouvelle année dit changement. En ce 1er janvier 2020, le Smic augmentera de 1,2%, soit quinze euros de plus par mois pour 2,5 millions de Français. Pour les adeptes de correspondances épistolaires, le prix du timbre bondira de 10%. Du côté des exonérations, la taxe d'habitation sera supprimée pour 80% des foyers. Par ailleurs, la première tranche de l'impôt sur le revenu passera de 14 à 11%, et le tarif du gaz baissera de 0,9%. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 01/01/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 1er janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.