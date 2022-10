Ce restaurateur augmente les salariés... et les menus

À l’heure du déjeuner, Sandy Anclin slalome entre les tables dressées à un rythme effréné, mais la cheffe de rang ne force pas son sourire. Son salaire vient d’augmenter de 100 euros, de quoi faire la différence au quotidien. Comme elle, les 209 employés de l’établissement "Les Grands Buffets" voient leurs salaires revalorisés, indexés sur l’inflation. Pour financer la mesure, les clients sont mis à contribution : cinq euros supplémentaires sur le prix du menu unique. Une addition plus salée, mais pas de quoi pour autant dissuader les gourmands. Les réservations affichent toujours complet plusieurs semaines à l’avance. En janvier dernier, le fondateur de ce restaurant aux mille couverts quotidiens avait déjà augmenté les salaires. L’opération pourrait même être renouvelée. "On se donne rendez-vous tous les six mois pour réactualiser les salaires, de telle sorte qu’il n’y ait aucun décrochage", explique Louis Privat. Ces salaires ont attiré cette année 1 500 candidats pour une cinquantaine de postes. Une tendance à l’inverse du secteur de la restauration qui peine à recruter. TF1 | Reportage E. Binet, J.V. Molinier, A. Delabre