Ce sapin sera le roi de Noël à Strasbourg

Le sapin qui symbolisera les festivités de Noël 2022 à Strasbourg fait 30 mètres de haut. Pour les équipes de la ville et de l'ONF, c'est un moment important et préparé depuis des mois. Ce lundi matin à 11h30, le vénérable sapin vit ces derniers instants de connexion à la terre qui l'a nourri et l'a vu grandir. En quelques minutes, les tronçonneuses vont lui permettre de s'élever au-dessus du sol et de connaître provisoirement une originale positon horizontale. Le roi est nu, et il est déjà photographié sous toutes ses ramures. Difficile à croire, mais dans quelques semaines, il devrait ressembler à peu de lumières près à celui des années précédentes. Nous n'en sommes pas encore là, mais il faudra des semaines de décoration. Le sapin qui vient d'être coupé va rester encore deux ou trois jours à l'horizontale, le temps qu'il soit préparé à ce convoi exceptionnel qui reliera la ville de Strasbourg et la Place Kléber, dès vendredi matin. TF1 | Reportage J. Rieg-Boivin, E. Schings