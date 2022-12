Ce temps glacial va-t-il durer ?

Sur les régions du Nord, ce temps hivernal va durer. Voici quelques exemples pour les températures de mardi et mercredi : la ville de Lille passera d'un à deux degrés. Ce qui ne sera pas mieux pour Metz, deux degrés pour mercredi. En revanche, dans le Sud, les températures seront plus douces pour mardi et mercredi. À Biarritz, carrément 18 degrés sont attendus pour mercredi. Et du côté de Toulon, entre douze et quinze degrés. Ne vous réjouissez pas trop tout de même dans le Sud, puisqu'à la fin de la semaine, on va retrouver un temps froid. Ce sera donc un week-end glacial dans tout l'Hexagone. Et à priori, les températures douces reviendront dans tout le pays dès la semaine prochaine. É. DHÉLIAT