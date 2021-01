Ce torréfacteur est "Meilleur ouvrier de France"

Certains jours à Marnay (Haute-Saône), il flotte une bonne odeur de café au-dessus du village, et on connaît le responsable. Ces grains arrivent du Honduras et sont cuits à point, torréfiés par un "Meilleur ouvrier de France". Vincent Ballot, torréfacteur, est le magicien qui transforme des grains de café vert en pépite de saveur. Tous ses sens sont en éveil pour sentir ses différents arômes qui se développent au cours de la torréfaction. C'est à Marnay que les grains de café vert sont livrés. Vincent Ballot est fier de recevoir ce produit. Pour son histoire, Vincent a monté son entreprise en famille dans une ancienne grange. Ensuite, il a beaucoup travaillé car on ne devient pas "Meilleur ouvrier de France" par hasard. Maîtriser la technique ne suffit pas, il faut du nez et un engagement total. Pour devenir le meilleur, il y a quatre arabicas qu'il a assemblés pour créer son numéro cinq à lui. Dans son laboratoire, les arômes se révèlent.