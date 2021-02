Ils ont ouvert un lieu de convivialité

Servir une bière ou un café est une action symbolique pour Guillaume Lapaque, président de l'Union des commerçants de Bourgueil. Selon lui, rouvrir les bars dans les villages est une nécessité pour rétablir un lien social. L'endroit intrigue les passants. Or, il s'agit d'un lieu de convivialité avec, à la clé, des consommations gratuites et un moment d'échanges. Pendant quelques heures, une poignée d'habitants retrouvent un peu l'ambiance des cafés. Dans cette commune de 4 000 habitants, les vrais bars-restaurants restent fermés. Même les jours de marché, le quotidien a changé. Pour une habitante, il est possible de retrouver de la convivialité sans risque sanitaire. Elle partage régulièrement un café dans la rue avec ses amis. Ici, trouver un point d'équilibre entre les mesures de lutte contre la pandémie et le lien social est considéré comme indispensable. Guillaume aimerait d'ailleurs renouveler son opération les jours de marché pour redonner un peu de sourire, même derrière les masques.