Ce village a perdu le Nord !

Pour commencer cette expérience, il faut déjà savoir appréhender le maniement de la boussole avec cette aiguille toujours aimantée vers le Nord, un outil précieux pour les navigateurs ou les randonneurs, sauf s'ils s'aventurent dans ce village de Laschamps (Puy-de-Dôme). Car à plusieurs endroits, près de roches issues d'anciennes coulées de lave, votre boussole sera complètement perdue. Cette particularité géologique, les habitants la connaissent parfaitement. C'est un phénomène magnétique qui n'existe que dans quelques endroits du monde, ici, au Japon. On a ensuite pris la direction des sentiers de randonnées pour connaître l'avis des marcheurs. La boussole qui est déboussolée, "on s'en fout" s'écrie l'un d'eux. Pour essayer de percer les mystères, nous sommes partis plein nord, direction Vulcania, le parc dédié aux volcans. Et en fait, si la boussole est perturbée, c'est qu'elle détecte des minéraux de fer prisonniers dans cette roche volcanique qui date d'une époque où le champ magnétique a été bouleversé, autrement dit, où le pôle Nord correspondait au pôle Sud d'aujourd'hui. TF1 | Reportage G. Frixon, P. Delannes