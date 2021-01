Ce village a sauvé son bistrot

Le Bistrot, le seul restaurant du village, n'a pas résisté au confinement. Sans hésiter, la municipalité l'a donc repris. C'est ici que l'ancienne cantinière de l'école prépare chaque midi des plats à emporter. "C'est important parce que c'est un lieu incontournable pour les administrés. C'est juste le lieu de vie du village", a dit Romuald Molinié, le maire (SE) de Gigouzac (Lot). Un bistrot multiservice où le dépôt de pain et l'agence postale ont rouvert depuis juillet. Et c'est tout un village qui joue le jeu. Dans l'urgence, il a fallu s'organiser : du fait maison pour le faire savoir à l'entrée du village et une page Facebook qu'il faut animer régulièrement. Rien que pour la semaine, cette dernière a eu quasiment 600 vues. Joli score pour un village de 300 habitants. Et pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, leurs commandes peuvent être livrées à domicile. Près de 50 repas sont ainsi vendus chaque jour. Et l'on vient parfois de loin.