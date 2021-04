Ce village alsacien diffuse ses conseils municipaux à la radio

Couvre-feu oblige, la réunion du conseil municipal n'est pas accessible au public. Mais à Hambourg (haut-Rhin), on a décidé de passer par un serveur radio. L'expression de la démocratie locale est donc passée par un simple micro. Si la ville est passée par cette alternative au lieu de Facebook, par exemple, c'est qu'avec la radio, il n'y a pas de publicités. Par ailleurs, selon le maire, les réseaux sociaux sont des outils commerciaux peu adaptés à l'exercice. Du côté des habitants, l'idée séduit la majorité : "c'est une bonne idée, pour ceux qui veulent vraiment savoir ce qui se passe", "ça peut être utile parce qu'on n'aura pas forcément le temps de se déplacer, là, on peut faire autre chose en même temps". Et c'est exactement ce qu'ont fait les Hambourgeois une fois la réunion à huis clos débutée. Depuis sa cuisine, Alexandra Millo-Wenzinger, a suivi les débats avec attention. D'habitude, personne n'assiste au conseil, mais mardi soir, 90 habitants étaient connectés. Un vrai succès. Pour transformer un handicap en atout, il faut parfois prendre de singulières traverses.