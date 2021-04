Ce village de Haute-Garonne expose des portraits non masqués de ses habitants

Une séance photo où l'on retire son masque. L'occasion de dévoiler son plus beau sourire quelques secondes, le temps d'appuyer sur le déclencheur. Avec ce projet, la commune de Saint-Lys (Haute-Garonne) souhaite capturer la joie et les rires de ses habitants. Pompier, restaurateur, fleuriste... tous ont décidé de se prêter au jeu. Au fil des poses, les sourires sont moins crispés, les modèles d'un jour son plus à l'aise. "Il y a effectivement quelque chose du strip-tease avec le masque quand il s'enlève. On découvre une partie qui est désormais cachée", explique Coline Fauconnier, la photographe. Les photos sont ensuite affichées partout dans la commune. Et quand les habitants découvrent leur portrait, haut d'un mètre cinquante, les réactions sont variées. Quoi qu'il en soit, ces clichés apportent un peu de culture dans la ville. "Ça donne un peu l'envie de repartir, de revivre", confie un habitant. Les photos resteront affichées pendant deux mois. D'autres communes aux alentours ont déjà adopté l'idée.