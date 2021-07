Ce village de Haute-Garonne n'a aucun nom de rue

La tournée de Maeckel Joseph, facteur remplaçant, prend des allures de chasse aux trésors. Il effectue sa première livraison à Montastruc-Savès (Haute-Garonne). Mais le problème, c'est que ce village de 75 habitants n'a ni nom de rue, ni numéro. Le facteur dispose seulement de quelques indications du postier habituel. Il a fini par trouver la fameuse boîte aux lettres 20 minutes plus tard. Cette situation est loin d'être isolée. Dans le pays, en effet, une voie sur cinq n'a pas de nom et de numéro. Les habitants ne reçoivent pas toujours leurs courriers. Pour l'instant, la numérotation n'est obligatoire que dans les communes de plus de 2 000 habitants, mais le gouvernement souhaite la généraliser. Dans le Gers, la commune d'Auradé a passé le cap il y a deux ans. Chacun a désormais son adresse. "Quand les gens viennent vous rendre visite, c'est bien plus pratique", lance une villageoise. La commune a dû installer 20 plaques et plus de 250 numéros. Un coût important pour un petit village que personne ne regrette ici.