Ce village des Alpes-Maritimes rallume son four à pain

Il faut se lever tôt pour entretenir le feu dans le vieux four communal et faire monter en température ses vieilles pierres. Chaque année pour la fête du village, Yvon, l'ancien boulanger de Châteauneuf, reprend du service pour faire le pain. Ici, on travaille 50 kilos de pâte à la main comme le faisaient les anciens. "On a tenu à faire revivre les traditions parce que ça fait partie du bien-vivre ensemble dans un village. On a tellement besoin de pouvoir se retrouver", confie Martine Lipuma, deuxième adjointe au maire. Comme cela se faisait autrefois, Lydie a apporté quelques plats à faire cuire au feu de bois. Une fois les boules bien levées, il est temps de les enfourner. Cependant, la cuisson au feu de bois n'est pas une science exacte, surtout quand le four se met à fumer. C'est l'aléa de l'artisanat. La cuisson va donc prendre un peu plus de temps que prévu, mais à la sortie du four, le pain sonne creux comme il faut. Du bon pain, une part de Pissaladière et un verre de vin d'orange, voilà de quoi rendre heureux les habitants de Châteauneuf réunis autour de leur tradition.