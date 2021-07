Ce village des Landes compte sept églises

C'est un discret village des Landes. Ses vignes, son lac, et près du bourg, il y a ses églises. Parleboscq en compte sept. Parmi elles, nous avons Saint-André de Bouau, au milieu des champs. Michel Ferré a été son dernier sonneur de cloches. Sous la nef, l'ancien agriculteur de 85 ans a vécu de grands moments. En effet, communion, confirmation, mariage ... tout s'est déroulé dans l'église. Mais la cérémonie ultime sera certainement impossible, car le monument est d'habitude fermé au public. Pas une note d'harmonium, pas une page tournée depuis dix ans. À l'origine, il y avait sept paroisses. Et à la Révolution, elles ont été regroupées dans une unique commune. Un tel patrimoine, ce n'est pas fréquent, surtout pour une bourgade de 500 habitants. Parmi les visiteurs figurent des photographes, qui viennent capter le charme des décors figés et de la végétation qui s'invite. Aujourd'hui, une église est encore ouverte, car rénover les six autres coûte très cher à la mairie, soit dix fois leur budget annuel. Le village possède aussi huit cimetières à entretenir.