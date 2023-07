Ce village est privé de téléphone depuis trois semaines

Quand Jeannine Philippon tente d'appeler avec son téléphone fixe, il n'y a plus de signal, car sa connexion Internet est coupée depuis trois semaines. Elle garde le sourire, mais la situation n'a rien de drôle. "Alors moi sans téléphone je suis perdue", témoigne la dame. A 93 ans, Jeanine vit seule. Ce collier de télé-alarme autour de son cou ne la quitte jamais. Mais il ne fonctionne plus aussi. Cette panne Orange du réseau ADSL touche la commune de Flesselles (Somme) à la suite d'un vol de câble début juillet. Ses 2 100 habitants sont privés des services de La Poste. Les deux distributeurs automatiques sont à l'arrêt. Et dans le seul bar-tabac du village, impossible de parier sur les courses hippiques du PMU. Et pour Fabien Danten, le gérant, les conséquences sont plus lourdes. Le maire est en contact avec Orange. Si le câble de cuivre n'est toujours pas remplacé, c'est que le fabricant est débordé. "Il y a tellement de vol sur toute la France", affirme Jocelyn Louette. D'après ces informations, le problème devrait être résolu fin août. Encore un mois d'attente. TF1 | Reportage M. Debut, C. Yzerman