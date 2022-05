Ce village est traversé par 1 000 camions chaque jour

Tous les jours, Olivier aère sa cuisine, mais il n'ouvre ses fenêtres que quelques minutes. Comme lui, les 380 habitants du village de Pas-de-Jeu (Deux-Sèvres) sont exaspérés. En tout, 1 000 camions traversent quotidiennement leur commune et ils font parfois de gros dégâts sur les habitations. Les raisons d'un tel trafic sont la fin du fret ferroviaire dans la région. Et plus récemment, avec la hausse des prix du carburant, les transporteurs veulent éviter les péages et ils privilégient les routes de campagne. La mairie n'a donc plus le choix. "Là, c'est trop, stop ! On n'en peut plus", confie Maryline Gelée, maire de Pas-de-Jeu. Si rien n'est fait, d'ici quelques semaines, une déviation devrait même augmenter le trafic routier. Les routiers tentent de circuler comme ils peuvent. Si la situation n'évolue pas, les habitants du village sont prêts à des actions de ralentissement, voire de blocage de cette route qui relie l'ouest du pays à la ville de Tours (Indre-et-Loire). TF1 | Reportage M. Monnier, R. Hellec