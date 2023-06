Ce village ne veut pas devenir "Disneyland"

Au milieu des nombreux visiteurs en plein cœur du village, voici ce que les habitants de Collonges-la-Rouge redoutent de plus en plus. Cette maison était une maison d'habitation et elle a été vendue. Il y aura donc un, deux, trois commerces qui seront installés ici. Une dizaine de restaurants, des boutiques de produits locaux mais aussi de souvenirs, qui accueillent chaque année sur deux kilomètres carrés, plusieurs centaines de milliers de visiteurs. Impossible pour une famille ordinaire de rivaliser avec des investisseurs et de devenir propriétaire. Consultés par la municipalité, les habitants craignent le scénario du pire. Seule solution pour inverser la tendance, la création d'un plan local d'urbanisme dès l'année prochaine. Dans le centre, plus aucune maison ne pourrait être transformée en commerce. Une condition également indispensable pour préserver l'attrait touristique, selon certains commerçants, il faut garder le cachet du village. Entre activité économique et vie locale, cet équilibre est devenu aujourd'hui une nécessité pour la quarantaine d'habitants à l'année, presque invisibles face au flot de visiteurs. Retrouver une âme de village, un pari pour Collonges, et peut-être la plus belle façon de dérouler le tapis rouge aux curieux du monde entier. TF1 | Reportage C. Parédès, E.Sarre