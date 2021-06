Ce village normand voit passer chaque jour 500 camions malgré l’interdiction

C'est un va-et-vient incessant au cœur du village de Gacé (Orne). Pourtant depuis 2006, ces camions n'ont pas le droit d'emprunter cette route départementale. Si certains prennent la bonne direction indiquée par les panneaux, d'autres préfèrent éviter les autoroutes aux dépens des habitants. "Si on est tous ensemble et qu'on veut discuter, on arrête un peu le temps que les camions passent", explique une habitante. Dégradation de la chaussée, bruit, problème de sécurité... les nuisances sont permanentes. "Ça résonne dans la maison quelques fois, surtout à partir de 5 heures du matin quand il n'y a pas de bruit", lance un passant. "C'est bruyant et c'est dangereux", rajoute une autre. Si les routiers bravent l'interdit, c'est pour une raison très simple comme nous l'explique Hervé : "pour les chefs d'entreprise, ça ne les dérange pas. Ils préfèrent payer une amende que de payer l'autoroute". Face à cette situation et l'augmentation des passages des poids lourds dans la commune, la mairie veut trouver une alternative.