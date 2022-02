Ce village où les rues portent le nom des habitants

Un projet de loi entend mettre fin aux rues sans nom. Une initiative utile qui réjouit les habitants de certaines communes. C'est le cas notamment de Félines. En effet, elle aurait pu choisir Charles Degaulle, Louis Pasteur ou Jean Jaurès. Depuis l'été dernier, les rues de ce village de 300 habitants portent les noms d'illustres inconnus : une ancienne aubergiste, le dernier curé du village, des élus, sans oublier un entrepreneur local amoureux de musique. Rendre hommage à des anonymes est un choix audacieux pour une commune qui n'avait aucun nom de rues jusqu'à présent. Immédiatement soutenu par les habitants, l'achat de 70 plaques a coûté 15 000 euros. Des adresses précises, c'est aussi la fin d'un casse-tête pour les services de livraison et de secours qui ne connaissaient pas tous les habitants. L'exemple de Félines pourrait faire des émules; Une nouvelle loi imposera bientôt à tous les villages de donner des noms de rues et des numéros à chaque maison. TF1 | Reportage C. Blampain, D. Paturel