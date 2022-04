Ce village se chauffe aux déchets agricoles

Nicolas et Sébastien sont agriculteurs, mais aussi, depuis trois ans, producteurs d'énergie verte. Grâce à un méthaniseur, ils vendent à EDF une électricité produite avec leurs déchets agricoles. Mais en fonctionnant, le moteur de leur grosse machine laisse échapper beaucoup de chaleur. Alors un jour, ils ont eu l'idée de la récupérer. Ici, 200 mètres de tuyauterie acheminent de l'eau chaude directement vers l'école et la salle de fêtes du village. Tout est réceptionné dans ce local technique. Coût pour la commune, 35 000 euros qui seront vite amortis. Grâce à ce système, cette salle de classe est tout aussi bien chauffée pour trois fois moins cher qu'avant. Avec un chauffage qui ne tourne pas toute l'année, l'économie est quand même de 7 000 euros par an. Un gros budget pour une commune d'à peine 650 habitants et que la mairie va pouvoir réinvestir. Autre avantage de cette installation, contrairement au chauffage au gaz ou à l'électricité, l'eau chaude provenant de la ferme ne risque pas de voir ses prix augmenter. TF1 | Reportage T. Copleux, T. Chartier