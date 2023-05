Ce village s'éclaire grâce à son moulin

À première vue, ce n'est qu'une roue à eau qui tourne inlassablement. Mais ici, à Gœulzin, petit village de 1 000 habitants, on pourrait la surnommer, la roue de la Fortune. En d'autres termes, la roue produit de l'électricité qui fait que le village est presque autonome en énergie. L'électricité ainsi produite est injectée dans le réseau Enedis, et profite à tous les bâtiments communaux. À la cantine, les fours, les frigos, et même l'éclairage, tout vient de la roue et les factures sont de zéro euro. Un jour, le maire a eu une intuition. Ici, au XVIème siècle, il y avait déjà un moulin à eau, mais la roue ne fonctionnait plus depuis bien longtemps. Alors après quatre ans de dossiers, de réunions et de négociations, la roue a pu refonctionner pour produire de l'électricité. "Une roue, c'est une roue, qui entraîne un axe, qui entraîne une machinerie pour produire de l'électricité. C'est tout simple", explique le maire. L'ensemble de l'éclairage public est gratuit, tout comme les panneaux d'information. Résultat, avec la remise en eau de la roue, le village économise 73 0000 euros par an sur les factures d'électricité. De l'argent réinvesti dans des rénovations comme celles de l'église et du cimetière. L'installation de la roue a coûté 87 000 euros à la commune en 2020, un investissement largement rentabilisé depuis. TF1 | Reportage S. Hembert, B. Agirbas