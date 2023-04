Ce village veut faire le tour du monde

Reconnaissez-vous ce blason jaune et vert avec un petit écureuil ? "Non, pas du tout", répond une passante. Pourtant, cet écusson a fait un petit tour du monde sur les réseaux sociaux. Il s'agit du blason de la commune de La Lande-Chasles (Maine-et-Loire). C'est monsieur le maire qui est à l'initiative. "Le projet a démarré en février. L'idée c'est de rassembler le maximum de photos prises dans le monde entier avec le blason communal qui apparaît sans montage", explique Jean-Christophe Rouxel, le maire de la commune. En tout, 655 photos ont été envoyées à la mairie et postées sur les réseaux. L'objectif est de faire inscrire la commune au livre Guinness des records. Ce n'est pas la première fois que cet accro à Facebook fait parler de lui, il enchaîne les buzz sur Internet. Alexia Cantin a elle aussi participé et envoyé une photo. Elle est agricultrice à La Lande-Chasles. La prochaine étape pour le maire, passer la barre des mille photos et que tous les pays du monde soient représentés. TF1 | Reportage P. Dumortier, F. Bourdillon, X. Baumel