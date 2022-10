Ce week-end, on ne roule pas !

Pour Mathys Meloni, son kart ne roulera pas ce week-end. Il devait participer à une course régionale, mais elle n'aura pas lieu à cause des pénuries de carburant. Une décision prise la préfecture des Hauts-de-France, deux jours plus tôt. Le pilote est déçu : "le karting c'est vraiment une passion transmise par mon père, je suis déçu". "Il est clair qu'il y a des gens qui en ont plus besoin que nous. Pour nous, ça reste un loisir", affirme Sébastien Dutrieux, père de Mathys. Rallye automobile, compétition de char à voile, les événements s'annulent les uns après les autres dans les Hauts-de-France et jusqu'en Normandie. Dans un club de foot, tous les matchs de ce week-end ont été reportés. Il faut parfois rouler plus de 50 kilomètres pour participer. Pour économiser son essence, tout le monde s'adapte. Les clients restent chez eux et limitent leur activité. Depuis ce vendredi matin, des réservations s'annulent dans ce restaurant. "Entre le Covid, les gilets jaunes juste avant, et maintenant c'est la crise avec le carburant... C'est épuisant", témoigne Christophe Porquet, co-gérant du restaurant "Omnia". Il compte déjà 50 couverts en moins ce week-end. TF1 | Reportage M. Debut, M. Stiti, G. Delobette