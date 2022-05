Ce week-end, tous au jardin !

Les caddies débordent de plantes en tout genre. Géraniums, tomates ou melons, c'est le moment de les mettre en terre. Dans cette pépinière, Claire n'hésite pas une seconde, elle craque pour les hortensias. Comme beaucoup d'autres, cette famille profite du pont de l'Ascension pour enfin s’atteler au jardin. Et ils ne sont pas tout seul dans cette jardinerie, c'est un week-end de grande affluence. A Plougastel (Finistère) ce vendredi matin, Fanny s'active pour planter les potimarrons : "puisqu'on n'a pas eu beaucoup de pluie depuis janvier, mais là, il fait plutôt humide, donc il est plus que temps de les mettre en terre pour avoir des potimarrons cet hiver". Le geste est bien maîtrisé. Dans le potager familial, on apprend à jardiner dès le plus jeune âge. "C'est de génération en génération chez nous, on sait ce qu'on mange, on sait ce qu'il y a dessus, on sait d'où ça vient, et puis c'est sacrément pédagogique et ludique pour les enfants de voir une graine qui devient un plant et puis un fruit", explique Fanny. Pour sa petite fille, le plus motivant, c'est évidemment la récolte. En ce moment, les fraises bien mûres donnent étrangement envie de se mettre au jardinage. TF1 | Reportage P. Géli, J. Vincent-Seignet