Ce week-end, tous aux moulins !

Pierre Moma est un amoureux de sa région, la Seine-et-Marne. Ici, les moulins font partie du patrimoine. Celui de Biercy a fonctionné jusqu'en 1966. C'est un incendie qui stoppe net son activité. Deux kilomètres plus loin, le moulin d'Archet. Cédric Picou, propriétaire du moulin d'Archet, ouvre ses portes à notre guide. Il habite dans la bâtisse depuis un an et demi. Elle a été construite au XIIe siècle. Grâce à des écluses, à la fin du XIXe siècle, l'ancien moulin à grain devient une source d'énergie électrique. Ensuite, nous arrivons sur le site de la Banque de France. Elle s'est installée sur les lieux et y a vécu de 1885 à l'entre-deux-guerres. Durant toute cette période, c'est ici qu'une grande partie des billets de monnaie français étaient imprimés. La balade de huit kilomètres représente bien plus qu'une leçon d'histoire sur les moulins. Ce week-end, Pierre Moma proposera cette excursion au public à l'occasion des Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins. Elles seront fêtées dans tout le pays. A vent ou à eau, il existe près de 20 000 moulins dans l'Hexagone. TF1 | Reportage C. Casanova, P. Lormant