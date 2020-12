"Jean-Pierre, on voulait te dire merci pour tout", le message de Cécile Madronet

Sur les bords du Cher, à Savonnières, on trouve tout ce qu'on aime montrer dans le 13H : un joli village, un clocher, de vieilles pierres... tout ce qui fait le patrimoine. Et comme le rappelle Céclie Madronet, correspondante de TF1 dans le Centre, Jean-Pierre Pernaut aime les petits villages. Elle raconte les scènes que l'équipe doit tourner pour le journal. Dans le Val-de-Loire, par exemple, le JT a déjà filmé dans de prestigieux châteaux. Mais ce qui distingue le 13H, c'est aussi le fait de donner la parole aux habitants ainsi qu'aux associations qui font des travaux de restauration du patrimoine. Que ce soit en Touraine, en Auvergne, dans le Limousin et partout dans l'Hexagone, Jean-Pierre Pernaut nous donne la chance d'aller à la rencontre des passionnés. Céclie Madronet insiste sur le fait que le présentateur leur donne l'opportunité de faire "des reportages vraiment humains". Parfois, grâce au JT, l'équipe a aidé les habitants à sauver leur patrimoine. "Pour tout ça, on voulait te dire merci ! ", a-t-elle ajouté.