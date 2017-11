Le cédrat corse est l'ancêtre du citron

Le cédrat est un agrume que les botanistes d'Alexandre le Grand ont introduit en Méditerranée. Au cours des siècles, le fruit s'est hybridé et est devenu l'aïeul du citron. C'est un arbre qui produit des fruits en continu. Transformé, le cédrat devient liqueur, confiture ou produit de beauté. En cuisine, le cédrat se marie aussi bien avec les plats salés que sucrés. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 22/11/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 22 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.