La célébration du combat de Camerone, une tradition pour la Légion étrangère

Chaque année, la Légion étrangère au Mali célèbre la bataille de Camerone. Durant cette fête, les rôles sont inversés. Ce sont les subordonnés qui tiennent exceptionnellement le pouvoir et au tour des hauts gradés d'enchaîner les pompes. Pour les soldats, c'est une véritable partie de plaisir qui permet également de renforcer les liens entre eux. Notons qu'au sein de cette institution très hétéroclite, près de quinze nationalités différentes s'y côtoient.