La célébration de la bravade, une tradition à Saint-Tropez

Depuis le XVIe siècle, les rues de Saint-Tropez vibrent au son des fusils et des tambours lors de la bravade. C'est une fête traditionnelle durant laquelle les habitants célèbrent leur saint patron. Vêtus de costumes de soldats d'époques, les Tropéziens défilent sous l'œil fier et passionné des spectateurs. Quelle histoire est à l'origine de cette tradition ?