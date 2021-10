Cent ans de Brassens : dans les pas du chanteur à Sète

C'est comme si la ville de Sète (Hérault) avait inventé l'amitié. Et d'un coup de guitare, elle aurait fait briller le soleil plus fort. Mais elle ne l'a pas fait seule, il lui a fallu une fameuse moustache, une célèbre pipe et surtout un 22 octobre 1921. Dans un quartier populaire de Sète, un petit Georges voit le jour entre les murs d'une maison toute simple il y a aujourd'hui 100 ans. Même célèbre, Brassens reste fidèle à cette maison. Le chanteur se souviendra toujours de la musique écoutée quotidiennement par sa mère. Pour cet anniversaire, Jeanne Corporon a changé un bateau-phare en un repaire dédié à la mémoire du chanteur. Dans la cale du navire, une célébration se déroule à gorge déployée. Une chorale de seniors taquine le répertoire du grand Georges. Bernard Lonjon, un libraire, possède les 350 livres écrits sur Brassens et la totalité de ses chansons sur vinyle. De la guitare aux pinceaux, il inspire notamment le peintre contemporain Robert Combas. Habitant de Sète, il a très librement représenté le chanteur à l'occasion de cet anniversaire.