Centenaire de l’Armistice: le 11 novembre 1918, la nouvelle se propage

Ce fut un jour mémorable pour des millions de personnes. Le 11 novembre 1918, les cloches carillonnaient, les clairons sonnaient et les télégrammes crépitaient. L'émotion était à son comble. La guerre était bel et bien finie. Chacun a exprimé sa joie, de Paris jusque dans les petits villages. Même Londres s'est réjouie. Sur le front, on avait du mal à croire à cette nouvelle attendue depuis quatre ans. Découvrez en images ces instants riches en émotions ainsi que quelques témoignages d'anciens combattants et de leurs familles. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 09/11/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 9 novembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.